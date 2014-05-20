Тигипко выступил за компромисс с жителями Востока Украины

Нужно как можно скорее находить компромисс с жителями Юго-Востока, чтобы вернуть мир в страну.

Об этом написал на своей странице в Facebook Сергей Тигипко.

"Вчера вооруженными людьми была захвачена Донецкая железная дорога, в результате чего остановились грузовые поезда. Ежедневно обстреливаются заводы. Радикалы намеренно разрушают инфраструктуру и экономику, чтобы дестабилизировать ситуацию. При этом Киев не предлагает региону мирной альтернативы", - отметил политик.

По его словам, необходимо приступить к переговорам с теми людьми, которые имеют вес на Востоке, к которым прислушиваются люди, и договариваться о перемирии.

"С каждым днем нестабильности экономика теряет все больше, скоро можем пройти точку невозврата. Нужно договариваться о мире с теми, кто готов договариваться, восстанавливать порядок, экономику, нормальную жизнь людей на Востоке", - подчеркнул Сергей Тигипко.