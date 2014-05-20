Новый президентский рейтинг: Порошенко лидирует, Тимошенко - вторая

Более 80% украинцев готовы придти на выборы Президента 25 мая. При этом лидером в рейтинге симпатий избирателей остается нардеп Петр Порошенко, вторая - экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ведущих социологических служб Украины, которые были презентованы Всеукраинской общественной организацией "Комитет избирателей Украины" на пресс-конференции во вторник, пишет УНИАН.

Председатель КИУ Александр Черненко отметил, что за неделю до проведения выборов Президента граждане демонстрируют очень высокий уровень электоральной активности - около 82% избирателей готовы или скорее готовы принять участие в выборах (59,7% - полностью уверены, 22,4% - скорее готовы принять участие), при этом тех, кто противоположного мнения, – 12%, и 6% не смогли дать четкий ответ на поставленный вопрос.



В свою очередь, генеральный директор Центра "Социс" Николай Чурилов сообщил, что на президентских выборах Порошенко готовы поддержать 34% опрошенных, вторую позицию занимает Тимошенко – 6,5%, третью позицию - внефракционный народный депутат Украины Сергей Тигипко – 5,8%.



За внефракционного нардепа Олега Ляшко готовы проголосовать 4,1% опрошенных, за внефракционного депутата Анатолия Гриценко - 4,0%. Кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина поддерживают 3,5% избирателей, лидера КПУ Петра Симоненко 2,2%. Все другие зарегистрированные кандидаты набирают менее 2% избирателей.



Около 23% избирателей заявляют, что на данный момент не знают, за кого отдать свой голос, 12% сказали, что не пойдут на выборы.



Среди тех, кто намерен прийти на избирательные участки, и определился со своим выбором, первая пятерка рейтинга выглядит так: Порошенко получил бы 53,2% голосов, второе место занимает Тимошенко, которая получила бы 10,1%, на третьей месте – Тигипко - 8,8%, далее Ляшко – 6,3% и Гриценко – 6,2%.



Исследование было проведено 8-13 мая тремя социологическими службами: Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" среди населения в возрасте 18 лет и старше, квотная выборка 6,2 тысячи респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым.

Метод исследования – личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 0,8%.