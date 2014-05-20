Рада обещает закон о местном референдуме и требует от боевиков разоружиться

Во вторник, 20 мая, Верховная Рада приняла "Меморандум взаимопонимания и мира", в котором говорится о статусе русского языка и децентрализации власти.

За это решение проголосовали 252 нардепа из 319, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

В меморандуме кроме прочего отмечается, что Рада должна принять закон о местном референдуме.

А спикер Александр Турчинов подчеркнул, что парламент обязывается принять закон о недопущении уголовного преследования граждан за участие в массовых акциях при условии освобождения ими захваченных зданий, других общественных мест и добровольного сложения оружия. В то же время исключением являются лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

"Верховная Рада призывает к разоружению всех незаконных формирований и сдаче незаконного оружия гражданами, возвращению всех захваченных зданий их владельцам", - сказал Турчинов.

Кроме того, ВР обращается к правоохранительным органам с требованием подготовить план мероприятий для обеспечения безопасности граждан.

Ранее "Главред" сообщал, что Турчинов уже заявлял о готовности властей амнистировать тех сепаратистов на востоке страны, которые сложили оружие и не совершали убийств.