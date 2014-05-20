Террористы готовят "коридор" для бегства из Славянска в Россию - Тымчук

Возможна попытка вывоза трупов уничтоженных террористов.
Террористические группы, действующие на Донбассе, готовят "коридор" для вывода части террористических сил из Славянска на территорию России.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, не исключена также попытка вывоза большого количества трупов уничтоженных террористов, которые в настоящее время находятся в переполненном морге Славянска.
В частности, "коридор" должен быть обеспечен на участке госграницы с РФ в районе Дмитровки Донецкой области. В настоящее время боевики в срочном порядке оборудуют здесь блок-посты, - сообщил военный эксперт.
"Попытки украинских пограничников помешать не привели к успеху ввиду несоизмеримого соотношения сил – против пограничного наряда численностью 5 чел. выступает более сотни террористов. Без экстренной помощи со стороны сил АТО планы боевиков сорвать явно не удастся", - подчеркнул Тымчук.
Ранее "Главред" сообщал, что пророссийские террористы намерены вывезти из Украины на территорию РФ спецгруз, в частности, тела сотен погибших боевиков.