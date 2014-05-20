Террористы готовят "коридор" для бегства из Славянска в Россию - Тымчук

Террористические группы, действующие на Донбассе, готовят "коридор" для вывода части террористических сил из Славянска на территорию России.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, не исключена также попытка вывоза большого количества трупов уничтоженных террористов, которые в настоящее время находятся в переполненном морге Славянска.

В частности, "коридор" должен быть обеспечен на участке госграницы с РФ в районе Дмитровки Донецкой области. В настоящее время боевики в срочном порядке оборудуют здесь блок-посты, - сообщил военный эксперт.

"Попытки украинских пограничников помешать не привели к успеху ввиду несоизмеримого соотношения сил – против пограничного наряда численностью 5 чел. выступает более сотни террористов. Без экстренной помощи со стороны сил АТО планы боевиков сорвать явно не удастся", - подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что пророссийские террористы намерены вывезти из Украины на территорию РФ спецгруз, в частности, тела сотен погибших боевиков.