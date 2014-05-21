Сегодня Совбез ООН проведет закрытое заседание по Украине

В среду, 21 мая, Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по Украине, во время которого СБ в полном составе обсудит письмо постоянного представителя официального Киева в ООН к главе Совета от 28 февраля.

Об этом сообщает УНИАН.

В программе работы на сайте организации подчеркивается, что заседание будет закрытым.

Кроме вышесказанного напомним, что 3 мая, на заседании Совета безопасности ООН, экстренно созванном Россией в связи с антитеррористической операцией в Славянске, западные члены Совбеза заблокировали предложение России выступить в поддержку Женевских договоренностей по Украине и потребовать прекращения насилия.

В ходе этого же заседания большая часть государств поддержали АТО в Украине, а США и Россия поскандалили.