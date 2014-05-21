Террористы захватили исполком Красного Луча на Луганщине

Вооруженные террористы оккупировали здание исполнительного комитета города Красный Луч в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины, передает "Восточный вариант".

Вчера, 20 мая, окружная избирательная комиссия ТИО-109 провела заседание, на котором зарегистрировала наблюдателей и приняла обращение в ЦИК о необходимости обеспечить охрану избиркомов.

Однако отправить постановления в ЦИК не удалось, поскольку в ОИК нет системного администратора.

"Сегодня же попасть в помещение окружной комиссии ее членам не удалось, поскольку здание краснолучского горсовета занято вооруженными автоматами сепаратистами. А вчера вечером к члену окружной комиссии Людмиле Подольской сепаратисты явились домой. Избиений, грабежей и похищений на этот раз не было", — заявили в Луганской областной организации КИУ.

Напомним, ранее террористы пообещали не допустить проведения президентских выборов на Донбассе.

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