В Мариуполе боевики мародерствуют: командует "Чечен"- силовики

Заместитель командира спецбатальона милиции "Азов" Ярослав Гончар сообщил, что в Мариуполе Донецкой области мародерствуют боевики, которые называют себя "силовым блоком" так называемой ДНР, а их лидером является террорист по прозвищу "Чечен".

Об этом Гончар сообщил во время пресс-конференции, пишут "Новости Донбасса".

Силовик подчеркнул, что в Мариуполе сейчас процветает мародерство, а по улицам города ходят боевики.

"Сейчас в городе Мариуполе выставлены так называемые добровольные народные дружины. Они состоят из рабочих, которые работают на заводах Ахметова. Возникает вопрос, почему их не было до 10 мая? Вооруженные люди сейчас не прикрываясь ходят по городу Мариуполю, там процветает мародерство. Они представляются силовым блоком "Донецкой народной республики", - заявил Гончар.

В то же время он заявил, что руководителем "силового блока" так называемой ДНР является человек, которого называют "Чеченом".

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