Путин похвастался задержанием в России украинских "радикалов", но не говорит каких

Президент РФ Владимир Путин сделал очередное громкое заявление, что в России уже якобы задержаны представители некоторых украинских "радикальных групп".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем за всеми телодвижениями некоторых радикальных групп в Украине, есть уже задержанные в России", — подчеркнул Путин, не уточнив названий этих самых "радикальных групп".

"Органы ФСБ достаточно внимательно следят за их передвижениями в Украине и за передвижениями через российско-украинскую границу", — сказал он.

Кроме того, Путин вспомнил трагедию в Одессе, где во время столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

"Мы должны давать объективные оценки всему, что происходит, на мой взгляд, тот кошмар и ужас, который мы все видели на экранах телевизоров, который случился в Одессе, он не получил должной адекватной оценки международного сообщества, а если мы не будем этого делать, то рецидивы подобных преступлений будут возможны", — сказал Путин журналистам.

"Должно быть проведено тщательное расследование, безусловно, найдены преступники, и мы все должны добиться именного этого результата, потому что если этого не будет, тогда будут возможны рецидивы, повторения такого кошмара, того, что мы наблюдали в Одессе, так будут созданы благоприятные условия для террористических проявлений, но мы сделаем все, чтобы на территории России ничего подобного не происходило", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что в Доме профсоюзов, где 2 мая забаррикадировались пророссийские сепаратисты, был обнаружен хлороформ, от которого погибли 32 человека.