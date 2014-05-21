Гудком и меморандумом: сможет ли Донбасс побороть сепаратизм

Самому богатому украинцу Ринату Ахметову уже не удастся избежать имиджевых и финансовых потерь, но у него пока есть шанс сохранить свое влияние на востоке страны. Конечно, для этого Ринату Леонидовичу придется предпринимать реальные действия, а не только тиражировать видеообращения.



Обычно не ищущий публичности и предпочитающий говорить о футболе, а не о политике, Ринат Ахметов вынужден менять тактику поведения буквально на ходу. Обнародованы два видеобращения человека, не только претендующего на статус "хозяина Донбасса", но и контролирующего весомый пакет акций Партии регионов. При этом Ринату Леонидовичу пришлось не ограничиться позитивом относительно Донбасса, способного процветать только в составе единой Украины, но и выказать акцентировано негативную позицию относительно так называемой "Донецкой народной республики". Если тенденция сохранится, то Ахметов уже в следующем видеообращении предстанет во главе частной армии, идущей изгонять захватчиков из Донецкой ОГА.



Парадокс ситуации заключается в том, что Ринат Леонидович знаком с некоторыми деятелями ДНР, а "народный губернатор Донбасса" Павел Губарев обвинил его в фактическом финансировании сепаратистов. Но к решительным действиям хозяина "Метинвеста" и СКМ, делавших заявления противоположной тональности, подтолкнула не обида, а осознание неприятных фактов. Как оказалось, самопровозглашенный "премьер ДНР" Александр Бородай "шалит" на Донбассе как частное лицо, Владимир Путин распорядился отвести войска от украинской границы, а внутри руководства ДНР нарастают противоречия. При этом известный бизнесмен не может быть полностью уверен, остается ли он номером один в бизнес-табели Украины, да и статус "хозяина Донбасса" под вопросом. Слишком уж распоясались сепаратисты в регионе, где уважают реальную силу и четкую позицию, которых у Рината Леонидовича до последнего времени не было.



Поэтому пришлось разыгрывать тактическую двухходовку: в полдень 20 мая Донбасс возмутился гудками предприятий и клаксонами автомобилей против произвола ДНР, а парламент спустя несколько часов принял "Меморандум мира и взаимопонимания", в котором много красивых и общих слов, но выброшены призывы к остановке антитеррористической операции и обещание внеблокового статуса для Украины. Автором-инициатором документа стал Вадим Новинский, бизнес-партнер Рината Ахметова и в недавнем прошлом - гражданин России. Приветствовала принятие документа и Юлия Тимошенко, норовящая сделать последним аккордом своей предвыборной кампании круглый стол в Донецке.



Очевидно, что Ринат Ахметов заинтересован в том, чтобы к нему прислушались в столице. Но для этого недостаточно гудков и других визуальных эффектов, нужны реальные действия с однозначным толкованием. Ринату Леонидовичу придется либо пойти по пути Игоря Коломойского, реально борясь с сепаратистами и создавая для этого подразделения, либо использовать рычаги влияния на местные правоохранительные органы и специальные службы, до последнего времени не демонстрирующие эффективность.

Если говорить понятным Ахметову футбольным языком, то мяч сегодня находится на его поле, и решающим матчем станет проведение первого тура президентских выборов в Донецкой и Луганской областях. Именно от электоральной активности местных жителей и способности правоохранителей противодействовать провокациям будет зависеть желание официального Киева услышать "голос Донбасса".