Турчинов обсудил финальный этап АТО и поставил задачу полностью очистить Донбасс от террористов

И.о. президента, спикер парламента Александр Турчинов проинспектировал позиции участников антитеррористической операции под Славянском, провел совещание с силовиками и поставил им задачу полностью очистить Донбасс от террористов и вернуть в регион мир.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады. Согласно сообщению, Турчинов побывал в новом военном лагере АТО, где состоялось совещание с руководством операции, в частности, с главой МВД Арсеном Аваковым, и.о. министра обороны Михаилом Ковалем и командующим Нацгвардией Степаном Полтораком. В ходе совещания обсуждались основные задачи финального этапа Антитеррористической операции.

И.о. главы государства отметил улучшение материально-технического обеспечения украинских силовиков.

"Материально-техническая база наших военных ежедневно улучшается", - сказал он, добавив, что сегодня в распоряжение участников АТО были переданы современные средства связи.



Кроме того, Турчинов провел совещание с руководством силового блока Донецкой и Луганской областей по организации и проведению президентских выборов 25 мая и созданию условий для участия в выборах жителей региона.

Спикер ВР отметил изменение настроений людей на Донбассе, "которые начали понимать, что террористы-сепаратисты ведут регион в бездну".



"Именно поэтому в этих регионах усилилась поддержка действий украинской власти по борьбе с террористами" , - сказал Турчинов, подчеркнув, что в ходе визита поставил перед силовыми структурами задачу полностью очистить регион от террористов и "вернуть мир и спокойствие в Донецкую и Луганскую области".

Напомним, по информации журналиста Аркадия Бабченко, на пресс-конференции Турчинов завил о готовности силовиков к финальной стадии АТО и отметил, что при этом силовики будут заботиться о безопасности мирных жителей.