Спецбатальон "Донбасс" и Нацгвардия взяли под контроль семь районов Донецкой области

По состоянию на среду, 21 мая, украинские силовики из спецбатальона "Донбасс" и Национальной гвардии взяли под контроль 7 из 18-ти районов Донецкой области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкой обладминистрации сообщает УНИАН.

В Добропольском, Александровском, Великоновоселковском районах спецбатальон "Донбасс" полностью взял под контроль админздания и прилегающую территорию.

В Великоновоселковском, Волновахском, Марьинском и Старобешевском районах наблюдается скопление военной техники. Военнослужащие Национальной гвардии обустраивают блокпосты.

Также сообщается, что в проведении антитеррористической операции наблюдается временное затишье.

В регионе активизирована работа местных органов власти по подготовке к выборам Президента Украины, а республиканцев – по препятствованию их проведения.

По данным властей напряженной остается ситуация в Донецке, Горловке, Дзержинске, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Снежном и Славянске.

Параллельно с выборами президента Украины в 19 населённых пунктах области запланировано проведение местных выборов. В городах и районах области, в которых местные органы власти полностью контролируются ДНР, проведение голосования находится на грани срыва в Краматорске, Красном Лимане (пос.Ямпольский), Снежном, Амвросиевском (пос. Войковский) и Константиновском (Новополтавский, Иванопольский, Предтечинский сельские советы) районах.

Ранее "Главред" сообщал, что Центризбирком обеспокоен - в Луганской и Донецкой областях сепаратисты захватили 11 окружных избирательных комиссий, существует угроза захвата еще 8 ОИК.