Совбез ООН отказал России в расследовании трагедии в Одессе

В среду, 21 мая, состоялось заседание Совета безопасности ООН, члены которого не поддержали предложение Москвы обратиться к генсеку организации Пан Ги Муну с просьбой о независимом расследовании трагедии в Одессе 2 мая, где погибли 48 человек.

Об этом со ссылкой на ''Интерфакс'' сообщает "Украинская правда".

После этого постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил: "К сожалению, члены Совета безопасности были не готовы поддержать наше обращение к Генеральному секретарю о необходимости независимого расследования".

Ранее "Главред" сообщал, что в Доме профсоюзов, где 2 мая забаррикадировались пророссийские сепаратисты, был обнаружен хлороформ, от которого погибли 32 человека.