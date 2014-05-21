Генпрокуратура завела дела на "Стрелка", "Беса" и Губарева за теракты и массовые беспорядки

Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении самозваного "председателя" совета безопасности и министра обороны "Донецкой народной республики", гражданина России Игоря Гиркина по кличке "Стрелков" по факту создания им террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 258 (теракт) УК Украины.

С этом производством объединен ряд других преступных эпизодов. В частности, относительно самозваного "губернатора ДНР" Павла Губарева по фактам совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Также расследуется факт организации гражданином России Игорем Безлером по кличке "Бес", по предварительному сговору с Гиркиным, массовых беспорядков в Донецкой области (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и факт содействия замом самозваного "мэра" Славянска Игоря Перепечаенко террористической организации под руководством Гиркина.

В отношении Безлера и Гиркина составлены уведомления о подозрении, а суд дал разрешение на их задержание для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, органы прокуратуры собрали достаточное доказательств, которые позволили квалифицировать деятельность так называемого "губернатора" Луганской области Валерия Болотова как создание террористической организации.

В рамках этого уголовного производства расследуются захват помещения УСБУ, незаконное перемещение из России через границу боевиков для проведения массовых беспорядков (ч. 1 ст. 111 УК Украины - "государственная измена").

Кроме того, расследуется факт создания на Луганщине преступной группы для диверсий во время проведения выборов президента (ч. 1 ст. 14 - "подготовка к преступлению", ст. 113 - "диверсия", ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - "теракт", ч. 1 ст. 258-3 - "создание террористической организации", ч. 2 ст. 258-5 - "финансирование терроризма" УК Украины). В этом производстве шести лицам сообщено о подозрении, по пяти - дано разрешение на их задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

Исследуется также факт незаконного назначения Ю.Ивакина т.наз. "министром" внутренних дел "Луганской народной республики" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

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