В Славянске две банды террористов искали "Правый сектор" и устроили перестрелку, опубликовано видео

Боевики перепутали друг друга с "правосеками".
В среду, 21 мая, в Сети появилось видео, снятое в захваченном террористами Славянске Донецкой области, как две банды боевиков устроили перестрелку на одной из улиц города.
После перекрикиваний выяснилось, что обе банды воюют "по одну сторону баррикад", а сама перестрелка в частном секторе Славянка стала глупым недоразумением.
Обе группы террористов, заявили, что приехали по какому-то "вызову" к дому одного из боевиков. Как следует из их разговора, каждуая из сторон перестрелки была у вверена, что вступила в боестолкновение с мифическими "правосеками"
Осторожно: ненормативная лексика
Ранее "Главред" сообщал о расколе в рядах террористов. Самозваный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".
Фото, видео: youtube.com