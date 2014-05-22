Вспышка насилия на юге и востоке Украины унесла жизни 127 человек - ООН

Из-за вспышки насилия на юге и востоке Украины погибли 127 человек.

Об этом заявил помощник генсека ООН Иван Шимонович, передает Радио ООН.

Такие данные содержатся в его ежемесячном отчете о ситуации с правами человека в стране, представленном Совету Безопасности ООН.

"В стране постоянно происходят незаконные задержания и похищения людей, в первую очередь это касается журналистов и членов избирательных комиссий. Проводить выборы в таких условиях на востоке страны будет, конечно, очень сложно", - заявил Шимонович, который недавно вернулся из Украины.

Также он отметил рост преступности в восточных районах, а также нарушение социальных и экономических прав.

Если ситуация будет по-прежнему ухудшаться, подчеркнул помощник Генсека, число внутренне перемещенных лиц в стране резко возрастет.

Отвечая на вопрос о событиях в Одессе, Шимонович заявил о ряде расследований, которые проводятся сейчас по этому делу.

Он подтвердил, что число погибших в Одессе составило 48 человек, 6 из них были проукраинскими активистами, остальные – пророссийскими.

"Коктейли Молотова", которые могли стать причиной пожара в Доме профсоюзов, кидали друг в друга представители обеих сторон, подчеркнул Шимонович.

Напомним, ранее члены Совбеза ООН не поддержали предложение Москвы обратиться к генсеку организации Пан Ги Муну с просьбой о независимом расследовании трагедии в Одессе 2 мая.