Силовики более пяти часов сражаются с боевиками под Лисичанском: есть раненые

В Луганской области под городом Лисичанск уже более пяти часов подряд продолжается бой между силами АТО и боевиками, террористы взорвали мост. Есть четверо раненых, однако неизвестно с какой стороны.

Об этом сообщили в ГУ МВД Луганской области, пишет УНН.

"Бой продолжается уже 4 часа. Бой между силами АТО и террористами. Бой продолжается в районе моста. По предварительным данным четверо раненых, однако сколько и с какой стороны - неизвестно", - отметили правоохранители.

Как удалось выяснить изданию, по предварительным данным, силовики ведут бой с террористами так называемой ЛНР.

Также в МВД добавили: "Города Рубежное и Лисичанск соединяют два моста. Один из них террористы взорвали. Пока бой продолжается на втором мосту. Бойцы Нацгвардии пытаются выбить террористов из моста, однако те перекрыли пути грузовиками и бензовозами. Пока бой продолжается. Об увеличении количества раненых или появлении погибших пока не известно", - отметили правоохранители.

В то же время местные жители сообщили, что в Лисичанске, около которого продолжается бой, людей не пускают на работу, детей в школу, с самого утра во всех районах гудит сирена, бьют колокола.

В то же время "Восточный вариант", ссылаясь на данные пресс-службы ЛОО КИУ уточняет, что боевики взорвали пешеходный мост через Северский Донец в районе Приволье-Старой Краснянки.

По данныи издания, в больницу Лисичанска поступил один убитый и два раненых. Оба раненых - жители города Свердловска Луганской области.

"В Северодонецке сепаратисты созывают на помощь жителей города. Видимо, чтобы создать живой щит перед их базой в здании ин-та "Химтехнологии", - отмечает издание.

Между тем, журналисты добавили, что уточнить информацию в оперативно-информационном штабе АТО пока не удалось, отсутствует связь.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: youtube.com