В Днепропетровске повысили вознаграждение за сдачу оружия террористов

Штаб национальной защиты Днепропетровской области повысил суммы вознаграждений за сданное оружие сепаратистов.

Об этом сегодня сообщили в штабе национальной защиты, передает Радио Свобода.

За каждый сданный автомат можно получить 5 тысяч долларов, пулемет – 6 тысяч, а гранатомет – 7 тысяч долларов США.

"По вопросам сдачи оружия обращаться в Штаб национальной защиты Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля руководство Днепропетровской ОГА и штаба национальной защиты региона заявило, что предлагает вознаграждение за задержание диверсантов и освобождение захваченных пророссийскими силами административных зданий.

За задержание "зеленого человечка" и выдаче его патрульным, в частности, обещали 10 тысяч долларов США.

Руководитель штаба Юрий Береза также сообщал, что за каждый возвращенный автомат можно получить 1 тысячу долларов, пулемет - 1,5 тысячи долларов, гранатомет - 2 тысячи долларов.

Позже цена была повышена за автомат - до трех тысяч, за пулемет и гранатомет - до пяти тысяч.