Гибель украинских военных на Донбассе: Минобороны рассказало подробности нападений террористов

Стали известны некоторые подробности нападения террористов на украинских солдат под Волновахой и Рубежным.

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны.

По данным ведомства, в ночь на 22 мая диверсионно-террористические группы совершили несколько нападений на подразделения украинской армии.

Так, возле города Волноваха был открыт массированный огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту украинских военных.

"Вблизи города Волноваха Донецкой области террористы подло, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины. Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что вызвало взрыв боекомплекта. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

При этом ведомство не уточнило потери украинских военных. Отметим, что ранее сообщалось о 8 погибших.

"На место происшествия немедленно был направлен санитарный транспорт для оказания неотложной медицинской помощи раненым и эвакуации их в военно-медицинские учреждения", - заявили в ведомстве.

В то же время, во время обстрела террористами колонны военной техники возле города Рубежное, в Луганской области, погиб один военный, еще двое получили ранения.

"В этом случае террористы применили обычную для них тактику: один из мостов на дороге военных был заблокирован гражданскими провокаторами, из-за спин которых террористы открыли огонь по украинским военнослужащим", - подчеркнули в Минобороны.

В то же время, местные жители рассказали "Острову", что нападение террористов на блокпост под Волновахой произошло в районе регионального ландшафтного парка "Форест парк".

"Между Великоанадолем (Ольгинка) и Владимировкой сегодня в начале 6-го утра боевики ДНР расстреляли украинских военных. Приехали на инкассаторских "Привата", стреляли из гранатометов и ПЗРК, пулеметов. Солдат было человек 30, 3 БТР или БМП", - рассказал один из очевидцев.

По его словам, местная милиция нападению не препятствовала.

"Сегодня ночью в Ольгинке, Волновахского района расстреляли наших солдат. Местные их не пустили (на ночлег - прим. ред.), они сделали лагерь, человек 30. Ночью подъехали 2 джипа и 2 инкассаторские машины и расстреляли их. Говорят, 4 погибших", - сообщил другой источник.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что в результате нападения под Волновахой погибли 8 украинских военных, еще 18 силовиков были ранены.

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