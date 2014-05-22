Гибель украинских военных под Волновахой: прокуратура расследует теракт и халатность

Прокуратура начала расследование нападения террористов на украинских военных под Волновахой в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины, передает "Остров".

"Да, было нападение на блок-пост. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 258 "террористический акт, который привел к гибели людей" и часть 2 статьи 425 "служебная халатность" УК Украины", - заявили в пресс-службе.

При этом количество жертв и раненных в ведомстве не уточнили.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что под Волновахой были убиты 8 украинских военных, еще 18 получили ранения.

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