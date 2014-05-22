Под Ростовом обнаружена крупная база подготовки террористов - СНБО

На территории России, возле Ростова-на-Дону, организована крупная база подготовки террористов, которых забрасывают на Донбасс.

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий, передает "Остров".

"Возле Ростова-на-Дону была обнаружена большая военная база, где готовятся террористы для переброски на территорию Украины", - сообщил он.

Парубий уточнил, что информацию о существовании такой базы подтверждают не только данные украинской разведки, но и показания пленных террористов.

"На этой базе находится до 1000 человек. Обучение проводят российские офицеры", - отметил он.

Как сообщал "Главред", ранее один из захваченных украинскими спецслужбами диверсантов рассказал, что база по подготовке диверсантов была оборудована Россией в Феодосии – на территории бывшей части морской пехоты Украины.