Россия не отказалась от захвата части Украины и не отвела войска - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия не отказалась от своей цели - захватить часть территории Украины и сорвать президентские выборы, а также назвал отвод войск от украинских границ "блефом".

Об этом Яценюк заявил во время посещения воинской части под Киевом, пишет УНИАН.

"Россия не отказалась от своей цели. Министерство иностранных дел только что сообщило России соответствующей нотой о том, что именно Россия провоцирует эскалацию конфликта в Украине и дальше поставляет террористов. Выборы будут проведены. Наши Вооруженные силы и украинская армия обеспечивают законность и правопорядок", - отметил премьер.

В то же время он заявил: "Украине объявили войну, мы приняли этот вызов, и любые попытки по срыву президентской гонки и по захвату украинской территории есть и были безуспешными".

Также он подчеркнул, что считает заявление России об отводе войск от украинских границ "блефом", поскольку даже если войска отходят, то при прямом содействии российской власти осуществляются прорывы государственной границы Украины вооруженными террористами, которых готовят в РФ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня Арсений Яценюк заявил, что Украины призывает срочно созвать заседание Совета безопасности ООН по поводу ситуации в государстве, во время которого страна представит доказательства причастности России к эскалации конфликта на востоке страны.