Нападение террористов под Волновахой: опубликованы фото и видео с места боя

В Сети опубликованы фото и видео с места нападения террористов на украинских десантников.
Напомним, что на данный момент есть информация, что в ходе этого боя погибли восемь украинских солдат, еще 18 были ранены.
Тем временем, в Донецкой ОГА сообщили, что после утреннего боя под Волновахой в больницы с огнестрельными ранениями был доставлен 31 человек.
"На данный момент в больницы доставлен 31 человек с огнестрельными ранениями. О принадлежности людей, получивших ранения, департамент здравоохранения не располагает", - говорится в сообщении.
Кроме того, очевидцы нападения по-разному оценивают возможное количество убитых украинцев - от 4 до 30 человек.
Официальных сообщений о потерях пока что не поступало.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
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Фото: facebook/Андрей Хлеборезов, видео: youtube.com