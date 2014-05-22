Нападение террористов под Волновахой: опубликованы фото и видео с места боя

В сети были опубликованы фото и видео с места нападения террористов на украинских военных под Волновахой, Донецкой области.

Напомним, что на данный момент есть информация, что в ходе этого боя погибли восемь украинских солдат, еще 18 были ранены.

Тем временем, в Донецкой ОГА сообщили, что после утреннего боя под Волновахой в больницы с огнестрельными ранениями был доставлен 31 человек.

"На данный момент в больницы доставлен 31 человек с огнестрельными ранениями. О принадлежности людей, получивших ранения, департамент здравоохранения не располагает", - говорится в сообщении.

Кроме того, очевидцы нападения по-разному оценивают возможное количество убитых украинцев - от 4 до 30 человек.

Официальных сообщений о потерях пока что не поступало.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: facebook/Андрей Хлеборезов, видео: youtube.com