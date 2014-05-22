Под Волновахой погибли 13 украинских военных - СМИ

В результате нападения террористов на силовиков под Волновахой Донецкой области погибли 13 военнослужащих украинской армии.

Об этом со ссылкой на источник сообщил на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Согласно докладу УВД Донецкой области, сегодня ночью в результате нападения диверсионной группы противника на мотострелковое подразделение украинской армии под райцентром Волноваха Донецкой области, убито 13 военнослужащих Минобороны Украины. Более 30 военнослужащих ранено, многие из них находятся в тяжелом состоянии", - написал он.

По его словам, эксперты называют причинами таких потерь недостаточный уровень боевой и тактической подготовки в организации блокпоста, отсутствие разведки местности и связей с местным населением, отсутствие инженерного оборудования позиций блокпоста.

Кроме того, отмечается, что противник смог вплотную приблизиться к незамеченным позициям подразделения в результате отсутствия боевого охранения.

Сообщается также об отсутствии оснащения украинских военнослужащих приборами тепловизионной разведки и современными приборами ночного видения, а также отсутствии взаимодействия с другими подразделениями, которые могли бы быть быстро переброшены в атакуемый район.

"Преследование бандформирования противника не было организовано. Поиск бандитов не осуществляется, район нападения не блокирован. Численность банды - свыше 100 человек", - добавил он.

Как известно, ранее департамент здравоохранения Донецкой ОГА сообщил, что после утреннего нападения на колонну украинских вооруженных сил в районе Волновахи в больницы доставлен 31 человек с огнестрельными ранениями.

Напомним, в ночь на 22 мая произошло несколько нападений диверсионно-террористических групп на подразделения Вооруженных Сил Украины, в результате которых погибли украинские силовики.

Военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил о гибели восьми украинских силовиков, ранены еще 18.

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