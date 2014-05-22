Эксперт о выборах в Украине: голос Кремля будет очень слабым

Россия в случае непризнания выборов президента Украины вряд ли сильно повлияет на их результат и его оценку.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Кремль еще в начале выборов заявил, что не признает их. Но мы должны осознавать, что голос Кремля будет очень слабым, если выборы признают Запад и граждане Украины", - уверена она.

Кроме того, сорвать или остановить выборы, по мнению эксперта, сейчас невозможно.

"Убеждена, что выборы остановить невозможно. Ведь законодательство не предусматривает необходимого процента явки для легализации результатов и порога количества округов, в которых должно состояться голосование. Это просто тупик для тех, кто ожидает срыва", - пояснила Айвазовская.

Напомним, в России ранее называли выборы "движением в правильном направлении", а Владимир Путин даже заявил об отводе войск от украинских границ в связи с голосованием.

В то же время, представители российской власти намекали, что результаты выборов признавать не собираются.

Голосование на ряде участков Донецкой и Луганской области сейчас остается под вопросом в связи с действиями пророссийских террористов.