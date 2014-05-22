Новые подробности нападения террористов под Волновахой: силовиков обстреляли из джипов

Стали известны новые подробности нападенния террористов на лагерь украинских военных под Волновахой Донецкой области в ночь на 22 мая.

Боевики неожиданно обстреляли бойцов из двух внедорожников. В лагере украинских военных, на который сегодня ночью неожиданно напали террористы, было около 35 военных, пишет ТСН.

По информации издания, поскольку они находились далеко от места самых "горячих" событий на Востоке, то не ожидали нападения. Боевики подъехали к лагерю на двух внедорожниках и открыли огонь по украинским бойцам.

По последним данным Минобороны, погибли 9 силовиков, еще 17 получили ранения. В то же время очевидцы сообщают, что видели тела 11 погибших. В местном Департаменте здравоохранения сообщают о 31 раненом, передает издание.

Также террористы подожгли три боевые машины, одна из них взорвалась - сдетонировал боекомплект внутри БМП.

По неподтвержденной пока информации, нападение на силовиков устроили "люди" диверсанта Безлера. Сейчас они якобы находятся в Горловке. Не исключено, что террористы могли захватить заложников.

Напомним, в ночь на 22 мая произошло несколько нападений диверсионно-террористических групп на подразделения Вооруженных Сил Украины, в результате которых погибли украинские силовики.

Ранее в соцсетях опубликовали данные о 13 погибших и 30 раненых украинских военных.



Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".

видео: ТСН

