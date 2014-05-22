В Черкассах задержали офицера, который готовил переворот: опубликовано видео

В Черкассах СБУ задержала 31-летнего майора учебного центра одной из воинских частей города, который создал незаконное объединение "Национально-освободительное движение. Черкассы" и призывал к насильственной смене действующей власти.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"31-летний майор через социальные сети подыскивал сообщников, через которых распространял материалы с призывами к мобилизации и вооруженной борьбы против действующей власти - электронные листовки с обращениями к военнослужащих не выполнять приказы командиров", - заявили силовики.

Также в СБУ сообщили, что во время обыска дома задержанного были изъяты электронные носители с "материалами сепаратистского характера".

Задержанного обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Добавим, что сейчас СБУ разыскивает сообщников злоумышленника.

Кроме вышесказанного напомним, ранее глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что на протяжении марта Служба безопасности Украины задержала такое количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое было задержано за все время независимости Украины.

Видео: Служба безпеки України