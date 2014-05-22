На Луганщине террористы захватили четыре шахты и требуют взырывчатку

Террористы, угрожая оружием, требуют выдать взрывчатку.
На Луганщине, шахты входящие в государственное угледобывающее предприятие "Лисичанскуголь", приостановили свою работу из-за действий террористов.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, пишет УНИАН.
"22 мая 2014 года вооруженной группой неизвестных лиц осуществлен захват действующих обособленных подразделений ОАО "Лисичанскуголь" ("Шахта им. Д.Ф.Мельникова", "Шахта "Новодружевская", "Шахта "Привольнянская", "Шахта им. Г.Г. Капустина") в г. Лисичанск Луганской области", - отмечается в сообщении.
Вследствие совершенного нападения шахты временно приостановили производственную деятельность.
"Террористы, угрожая оружием, требуют осуществить выдачу взрывчатых материалов. Их действия содержат все признаки тяжкого уголовного преступления", - подчеркивается в сообщении.
Министерство обратилось в Службу безопасности Украины.
Также в министерстве напомнили, что 19 мая 2014 года были осуществлены вооруженные нападения на шахту "Комсомолец" (г. Горловка, Донецкой области) и промышленную площадку шахты "Кондратовка" с целью демонтажа оборудования и вывоза его на металлолом.
Напомним, 20 мая, в Лисичанске боевики из числа пророссийских "казаков" заблокировали работу ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".