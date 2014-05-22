На Луганщине террористы захватили четыре шахты и требуют взырывчатку

На Луганщине, шахты входящие в государственное угледобывающее предприятие "Лисичанскуголь", приостановили свою работу из-за действий террористов.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, пишет УНИАН.

"22 мая 2014 года вооруженной группой неизвестных лиц осуществлен захват действующих обособленных подразделений ОАО "Лисичанскуголь" ("Шахта им. Д.Ф.Мельникова", "Шахта "Новодружевская", "Шахта "Привольнянская", "Шахта им. Г.Г. Капустина") в г. Лисичанск Луганской области", - отмечается в сообщении.

Вследствие совершенного нападения шахты временно приостановили производственную деятельность.

"Террористы, угрожая оружием, требуют осуществить выдачу взрывчатых материалов. Их действия содержат все признаки тяжкого уголовного преступления", - подчеркивается в сообщении.

Министерство обратилось в Службу безопасности Украины.

Также в министерстве напомнили, что 19 мая 2014 года были осуществлены вооруженные нападения на шахту "Комсомолец" (г. Горловка, Донецкой области) и промышленную площадку шахты "Кондратовка" с целью демонтажа оборудования и вывоза его на металлолом.

Напомним, 20 мая, в Лисичанске боевики из числа пророссийских "казаков" заблокировали работу ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".