Названы имена шестерых украинских военных, погибших под Волновахой

Стали известны имена шестерых украинских военных, погибших под Волновахой Донецкой области.



Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, это Дмитрий Йовзик, Владимир Зароднюк, Павел Попов, Михаил Грицюк, Александр Артемчук и командир третьего батальона майор Полинкевич - все они родом с Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.

В общем в антитеррористической операции приняли участие более двух тысяч солдат этой бригады. Среди них есть как контрактники, так и мобилизованные и срочники.

"Это горе, когда солдаты, офицеры, защищая жизнь, покой и целостность страны, жизни ее граждан, они выполняют свой солдатский долг от начала и до конца. Идут под пули бандитов и террористов. Скажу вам, как офицер: мы, солдаты, должны делать свою работу, к которой нас готовили", - сказал офицер Западного регионального медиа-центра Минобороны Владимир Скоростецкий.

Напомним, что силовиков под Волновахой обстреляли террористы на джипах.

По словам и.о. президента Александра Турчинова, во время боев с террористами погибли 13 силовиков. Боевики планировали захватить город Волноваха Донецкой области, однако силовики не помешали им.