Батальон "Донбасс" освободил еще один район: пришло время Донецка

Бойцы добровольческого батальона "Донбасс" заняли еще один район Донецкой области, Володарский, освободив его от пророссийских экстремистов.

Об этом в своем Facebook написал командир батальона Семен Семенченко.

"Володарский район Донецкой области. Подразделение добровольческого батальона "Донбасс" взяло под охрану административные здания, с помещения районного совета снят флаг ДНР, повешен флаг Украины. Проведено собрание с участием председателей районного совета, районной администрации, заместителя начальника милиции, местных активистов", - сообщил он.

"В отличие от некоторых других районов, украинская власть в районе с радостью приняла помощь батальона "Донбасс", достигнута договоренность об обеспечении безопасности выборов. В районе оставлено дежурное подразделение "Донбасса"",- также написал Семенченко.

"В Мариуполе подразделение батальона "Донбасс" принимает участие в проведении спецопераций в рамках АТО. Западный Донбасс под контролем украинской власти и батальона "Донбасс". Пришло время Донецка", - добавил комбат.

Напомним, по состоянию на вечер среды, 21 января, батальон "Донбасс" и Нацгвардия, по информации ДонОГА контролировали семь районов Донецкой области.