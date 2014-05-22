Военные рассказали об атаке террористов под Волновахой: была настоящая бойня

Бойцы утверждают, что произошла настоящая бойня.
Под Волновахой Донецкой области на месте боевых действий, где террористы напали на украинских военных, сейчас остались три уничтоженных БМП, грузовой армейский ЗИЛ, две расстрелянных "скорых" и микроавтобус со следами от пуль.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Бойцы, которые появились на месте событий, утверждают, что там произошла настоящая бойня. "Три моих друга лежит, я сейчас не могу их забрать, потому что пока не дают. Комбата вытащил - полголовы нет у комбата, ему всего 27 лет", - рассказывает участник боевых действий под Волновахой.
Военные аналитики говорят, что в стратегическом размещении этого блокпоста были некоторые просчеты, из-за которых и стало возможным дерзкое нападение.
Как сообщалось ранее, террористы подъехали вроде бы на двух бронированных инкассаторских бусах и двух джипах, а вели обстрел из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и ПЗРК.
Вроде бы впоследствии несколько украинских вертолетов догнали инкассаторский микроавтобус, но эта информация не подтверждена.
Также различается и информация о количестве погибших.
И.о. президента Александр Турчинов сообщил о 13 погибших украинских военных, бойцы "Донбасса" на месте событий имеют информацию о 14 погибших. В местном отделе здравоохранения заявили о 31 раненом. Их доставили в медицинские учреждения, но не сообщается - это все силовики АТО, или среди них есть и террористы.
Напомним, известны имена шестерых погибших под Волновахой. Все они родом с Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.
видео: ТСН.