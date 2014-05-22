Военные рассказали об атаке террористов под Волновахой: была настоящая бойня

Под Волновахой Донецкой области на месте боевых действий, где террористы напали на украинских военных, сейчас остались три уничтоженных БМП, грузовой армейский ЗИЛ, две расстрелянных "скорых" и микроавтобус со следами от пуль.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Бойцы, которые появились на месте событий, утверждают, что там произошла настоящая бойня. "Три моих друга лежит, я сейчас не могу их забрать, потому что пока не дают. Комбата вытащил - полголовы нет у комбата, ему всего 27 лет", - рассказывает участник боевых действий под Волновахой.

Военные аналитики говорят, что в стратегическом размещении этого блокпоста были некоторые просчеты, из-за которых и стало возможным дерзкое нападение.

Как сообщалось ранее, террористы подъехали вроде бы на двух бронированных инкассаторских бусах и двух джипах, а вели обстрел из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и ПЗРК.

Вроде бы впоследствии несколько украинских вертолетов догнали инкассаторский микроавтобус, но эта информация не подтверждена.

Также различается и информация о количестве погибших.

И.о. президента Александр Турчинов сообщил о 13 погибших украинских военных, бойцы "Донбасса" на месте событий имеют информацию о 14 погибших. В местном отделе здравоохранения заявили о 31 раненом. Их доставили в медицинские учреждения, но не сообщается - это все силовики АТО, или среди них есть и террористы.

Напомним, известны имена шестерых погибших под Волновахой. Все они родом с Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.

видео: ТСН.