Турчинов уверен, что выборы президента пройдут спокойно

Террористы попытаются сорвать президентские выборы 25 мая, но в большинстве регионов голосование пройдет спокойно.

Об этом сказал и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, пишет УНИАН.

По его словам, "все делается для того, чтобы сорвать выборы, но 25 мая украинский народ должен сделать свой очень важный выбор".

Турчинов также подчеркнул, что в подавляющем большинстве городов и сел Украины "выборы пройдут спокойно, уверенно".

"Самое ближайшее время мы с вами будем уже знать имя нового руководителя страны", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях сепаратисты полностью или частично блокируют работу 18 из 34 окружных избирательных комиссий.