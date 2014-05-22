Генпрокуратура занялась деятельностью бывших министров обороны

Действия бывших министров обороны Украины Павла Лебедева, Дмитрия Саламатина и Анатолия Гриценко и других министров обороны привели Вооруженные силы Украины к ненадлежащему состоянию боевой готовности.

Об этом заявил начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Украины Петр Визнюк, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Главным управлением надзора за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении бывшим руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

"Действия каждого Министра обороны, каждого начальника Генштаба будут исследоваться на предмет того, какие управленческие решения они выносили по реформированию, сокращению, передислокации Вооруженных сил. Кроме того, будет уделено внимание закупки вооружения, военной техники, а также тому, сколько бюджетных средств потрачено и на что они пошли. Во всех этих вопросах расследуется много эпизодов, ведь мы привлекли к этому серьезных экспертов своего дела, группу специалистов военной инспекции и государственно-финансовой инспекции", - сообщил Визнюк.

По его мнению, именно поэтому сейчас наблюдаются значительные трудности во время мобилизации, отсутствие подготовки военнослужащих и нормального обеспечения армии всем необходимым.

Так, система аутсорсинга (в данном случае передача от Минобороны услуг по поставке сторонним исполнителям на условиях субподряда) себя полностью дискредитировала. Поэтому главным управлением надзора за соблюдением законов в военной сфере открыто уголовное производство в отношении того, что Министерство обороны Украины по указанию бывшего министра обороны Михаила Ежеля возместило по фиктивным сделкам 40 млн грн коммерсантам на коммунальные нужды, то есть коммерческие структуры пользовались водой, электроэнергией, помещениями Вооруженных сил Украины, и еще получали за это компенсацию. Таким образом, указанная сумма им была просто "подарена", говорится в сообщении.

"Кроме того, такая ситуация сложилась не только в Вооруженных силах Украины, но и в военной прокуратуре: ее сознательно уничтожали и вообще хотели ликвидировать. А нынешний опыт показывает, что органам прокуратуры необходимо иметь специализированную военную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Напомним, Генпрокуратура завела дело на экс-министров юстиции Александра Лавриновича и Елены Лукаш.