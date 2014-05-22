На Харьковщине снайпер обстрелял блокпост Нацгвардии

На Харьковщине в Барвенковском районе неизвестные злоумышленники обстреляли блокпост силовиков.

Как сообщил источник, обстрел произошел во второй половине дня, пишет УНИАН.

Среди силовиков жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Официальный комментарий по этому поводу получить пока не удалось, пишет издание.

Между тем, информацию о стрельбе подтвердил источник в правоохранительных органах, пишут Вести.

"Сепаратисты открыли огонь из лесополосы рядом с блокпостом в районе села Погоновка, на котором находились бойцы Нацгвардии. С обеих сторон нет ни пострадавших, ни погибших", - рассказал собеседник. Снайперов не нашли.

Другой источник, близкий к АТО, говорит, что прозвучало всего два выстрела, пишет издание.

В то же время руководитель группы информирования АТО Владислав Селезнев сообщил о том, что продвижения боевиков в районе города Барвенково не наблюдается.

"19:15. Источники не подтверждают инфу о продвижении боевиков в районе н.п. Барвенково. Там тихо и спокойно", - написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, 16 мая на Харьковщине в городе Изюме сепаратисты со стороны Донецкой области напали на базу бойцов, участвующих в антитеррористической операции. Были ранены два бойца Нацгвардии.