СНБО о боях под Волновахой и Лисичанском: террористы готовили масштабную операцию

Попытки прорыва границы, бои под Волновахой Донецкой области, Рубежным и Лисичанском на Луганщине - география боевых действий расширилась далеко за пределы Славянска и Краматорска. Боевики на Востоке Украины планировали полномасштабное наступление по всем фронтам, но оно провалилось, говорят в СНБО.

Однако, стоил нашим военным очень дорого, сообщает ТСН.

Под Волновахой, в 40 км на юг от Донецка, боевики из гранатометов и пулеметов открыли огонь по украинским военным. По сообщениям свидетелей, вооруженные люди приехали около шести утра на двух джипах и двух похищенных инкассаторских автомобилях. На помощь силовикам пришли вертолеты и БТРы. Результат нападения - разбитый лагерь, сожженные бронированные автомобили. В бою, по последним данным, погибли 16 силовиков.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что боевики планировали захватить город Волноваху, но наши военные ценой собственной жизни защитили этот город, не дали возможности идти дальше.

Другой горячей точкой стало село Рубежное и Лисичанск Луганской области. Здесь погиб один военный, двое получили ранения. Как сообщили в Министерстве обороны, террористы привлекли к атаке местных жителей. Те блокировали один из мостов, из-за их спин по военным открыли огонь. Также боевики пытались прорваться в Сватово.

В СНБО отметили, что боевики готовили широкомасштабную операцию на всех направлениях, но она провалилась. Секретарь СНБО Андрей Парубий сказал, что враг на всех направлениях был отбит, а кольцо вокруг сепаратистов будет сужаться.

Фото, видео: tsn.ua