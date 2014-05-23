За нападение под Волновахой силовики готовят террористам "масштабный ответ" - Тымчук

Бой под Волновахой, в котором погибли 16 участников АТО, при всей его немыслимой трагичности, всколыхнул украинских силовиков.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, заявление начальника Генштаба ВС Украины о том, что "Рубикон перейден", и армия даст ответ на эту кровавую бойню террористов - это лишь малая деталь.

"По нашим данным, ответ готовится действительно масштабный. И это уже будет не фальстарт. Я искренне верю, что каждый из наших павших героев будет отомщен. По-другому нельзя", подытожил Тымчук.

Напомним, что в СНБО заявили, что боевики готовили широкомасштабную операцию на всех направлениях, но она провалилась. Секретарь СНБО Андрей Парубий сказал, что враг на всех направлениях был отбит, а кольцо вокруг сепаратистов будет сужаться.

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