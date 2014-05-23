Пономарев хочет обменять российских журналистов на захваченных террористами пленных

"Мэр"-самозванец снова рассказал о сторонниках "Правого сектора".
Самозваный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев предлагает обменять т.наз. "журналистов" LifeNews, задержанных украинскими силовиками, на захваченных террористами пленных.
Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть пленные бойцы Национальной гвардии, солдаты и офицеры армии, сторонники "Правого сектора". Нам есть, что предложить для обмена. Давайте думать, как это сделать", — заявил Пономарев.
Точное число пленных, которые захвачены террористами Славянска, Пономарев назвать отказался. Однако напомним, что ранее боевики обменяли самозваного "губернатора" Донбасса Павла Губарева на офицеров "Альфы".
Также напомним, что в середине мая Нацгвардия задержала под Краматорском Донецкой области "журналистов" LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко, которые снимали, как террористы стреляют по силовикам из ПЗРК.
Ранее "Главред" сообщал, что журналист LifeNews Марат Сайченко на допросе сознался, что он и его коллега нарушили украинское законодательство и освещали только позицию террористов.