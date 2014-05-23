На Луганщине разгромлена банда: морги Лисичанска и Северодонецка забиты телами террористов

В четверг, 22 мая, украинские силовики провели ряд удачных операций, в частности не допустили прорыва кольца окружения АТО на севере Донецкой области и ликвидировали отряд террористов вблизи Рубежного на Луганщине.

Об этом военный журналист из пресс-службы Минбороны Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

"Речь идет о банде боевиков из Луганска, российских наемниках, которые в последнее время дислоцировались в Антраците", - рассказал Селезнев.

По его словам, потери боевиков во время боя составляют до 20 убитыми и около 30 раненых. По информации источников, морги Лисичанска и Северодонецка забиты трупами бандитов.

"К сожалению, украинская армия понесла потери. Во время операции погибли 2 и ранены 7 украинских военнослужащих", - сообщает военный журналист.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера украинские силовики ценой 16-ти жизни не допустили прорыва террористов и захвата Волновахи на севере Донецкой области.