Аналитика экспертов: как Путин манипулирует сознанием россиян, опубликовано видео

Эксперты провели анализ новостных сюжетов российского телевидения о событиях в Украине и рассказали о манипуляциях сознанием телезрителей.

Об сообщает сайт группы "Информационное Сопротивление".

Аналитики выяснили, что новостные сюжеты о событиях в Украине смонтированы так, чтобы подавать факты в максимально выгодном Кремлю свете.

Также эксперты обнаружили многочисленные подтасовки, неподтвержденные факты и передергивания.

Отметим, что аналитики не рассматривали использование секретных технологий, а сосредоточились только на способе подачи информации.

Стоит также напомнить, ранее координатор ИС Дмитрий Тымчук сообщал о фактах использования технологии "25 кадра" в сюжетах российского ТВ.