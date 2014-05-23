СБУ: россиян-участников расстрела солдат под Волновахой будут судить в Украине

Расстрел украинских солдат под Волновахой – это теракт, участников которого будут судить по законам Украины, невзирая на гражданство преступников.

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, передает "ЛигаБизнесИнформ".

"Группа диверсантов на трех машинах, которые прибыли из-за мирных людей, используя их как живой щит, нагло расстреливали наших военных. Иностранцы, в том числе россияне, которые взяли на себя это преступление, будут осуждены как террористы согласно украинскому законодательству", - подчеркнул он.

Также Наливайченко отметил, что убитые не были участниками АТО.

"У наших военных не было там антитеррористического задания, они обеспечивали безопасность, чтобы мирные жители могли проголосовать на выборах", - сказал глава СБУ.

Напомним, 22 мая в результате нападения террористов на украинских военных под Волновахой погибли 16 украинских солдат.

Позже ответственность за нападение взяли на себя боевики ДНР .

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