В бою между террористами и батальоном "Донбасс" погиб 1 человек, 9 ранены - ОГА

В результате боя в с. Карловка Донецкой области между террористами и батальоном "Донбасс" по предварительным данным, 1 человек погиб, 9 ранено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации, пишет РБК-Украина.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Кроме того, в Селидово из-за событий в Карловке транспорт, выезжающий в направлении Донецка, сотрудники ГАИ возвращают назад.

Участившиеся боевые действия на территории области вызывают панику среди населения при появлении любых вооружённых людей и техники. В городах и районах осложнило ситуацию нестабильность работы Интернета, отдельных терминалов и банкоматов.

Напомним, утром 23 мая комбат "Донбасса" сообщил о засаде, в которую попали его бойцы и попросил помощи у военных, расположившихся в 15 км от места боя.



Сейчас основные силы "Донбасса" выведены из окружения, но половина бойцов ранены.