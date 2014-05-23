Путин боится американской ПРО в Украине

Россия боится, что Украина вступит в НАТО и там смогут разместить элементы американской системы ПРО.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного эконофорума, пишет Украинская правда.

"У нас какие мысли: следующий шаг – Украина в НАТО. Нас никогда об этом не спрашивают. А послезавтра там уже могут быть элементы ПРО США", - пояснил Путин.

"А с нами никогда по этому вопросу тоже не говорят. Мы уже устали от такого способа вести дискуссию", - добавил он.

По его словам, что Россия "абсолютно современным, дипломатическим путем доказывала, что предложенный документ не соответствует, как минимум, нашим интересам".

"Мы имели ввиду тесную кооперацию с экономикой Украины. Только в области обороны на нас работает 245 предприятий Украины. Вы же не будете закупать двигатели для МИ-8, их нет на Западе, или для судов?", - заявил Путин.

Он уверяет, что Россия просила "хотя бы провести с нами дискуссию по этим вопросам".

"Что нам ответили? Что нас это не касается. Такого снобизма я давно не видел. С нами просто не стали разговаривать. Сказали, не ваше дело", - возмутился Путин.

После этого, по его версии, произошел госпереворот, который поддержали ЕС и США, и "не только пирожками".

"Зачем это надо было делать, если Янукович и так на все согласился? Надо было пойти на выборы и те же люди пришли бы к власти. Только легальным путем. Мы как идиоты платили бы 15 миллиардов, которые обещали, держали бы низкие цены на газ", - заявил Путин.

Он говорит, что Россия просила диалога, а ей отказали и у нее теперь есть свои опасения.

Напомним, ранее Путин пообещал работать с новой украинской властью после выборов президента.