В Горловке террористы ворвались в школу: искали бюллетени

В Горловке Донецкой области группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в школу № 22 в поисках бюллетеней и урн для голосования на выборах Президента Украины.

По сообщению жителей Калининского района, около часа дня к зданию ОШ № 22 подъехала группа вооруженных людей в камуфляже и ворвалась в школу, сообщает gorlovka.ua.

По словам директора Юрия Глазкова, причиной случившегося послужила информация о том, что школа готовится к президентским выборам. Именно с этой целью неизвестные вторглись на территорию учебного заведения

@Им поступил сигнал, что якобы к нам завезли бюллетени и урны. Мол, можно мы посмотрим? Человек 5 прошлись по школе, зашли в 4-й блок посмотрели. Они убедились, что ничего нет. Сели и уехали@, - сказал директор, который был на месте и встретил группу.

"Какие можно искать урны, когда нет избирательных комиссий? Кто бы их завез? И, благо, было окончание уроков, и основное количество детей разошлись по домам. Мы, конечно, привыкшие к этому. Дети каждый день видят вооруженных людей. Ну, они, правда, детишкам сказали, что "свои". И чтоб детей не пугать я пояснил, мол, "ребята учения проводят", - добавил руководитель учебного заведения.

Напомним, на Луганщине в Антрацыте боевики застрелили мужчину, который пытался прогнать террористов из города