Террористы на Донбассе захватили четыре автомобиля Красного креста

В ведомстве подозревают, что террористы готовятся к провокациям.
Сегодня, 23 мая, в районе города Дружковка Донецкой области, боевики в черной форме захватили 4 санитарных автомобиля "Нива" с эмблемами Красного Креста.
Об этом на своей страничке в Facebook cообщило Минобороны.
"Есть подозрения в том, что террористы готовятся к проведению провокаций, изображая предоставление помощи местному населению и военнослужащим, участвующим в АТО, с использованием автомобилей, которые имеют отметки Красного креста", - говорится в сообщении.
В министерстве также призвали украинцев быть бдительными и осторожными.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что украинская армия продолжает сжимать кольцо вокруг террористов на Донбассе.