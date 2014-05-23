Террористы на Донбассе захватили четыре автомобиля Красного креста

Сегодня, 23 мая, в районе города Дружковка Донецкой области, боевики в черной форме захватили 4 санитарных автомобиля "Нива" с эмблемами Красного Креста.

Об этом на своей страничке в Facebook cообщило Минобороны.

"Есть подозрения в том, что террористы готовятся к проведению провокаций, изображая предоставление помощи местному населению и военнослужащим, участвующим в АТО, с использованием автомобилей, которые имеют отметки Красного креста", - говорится в сообщении.

В министерстве также призвали украинцев быть бдительными и осторожными.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что украинская армия продолжает сжимать кольцо вокруг террористов на Донбассе.