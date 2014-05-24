В Луганске террористы похитили активиста из его собственного дома

В пятницу вечером, 23 мая, в Луганске боевики так называемой армии "Юго-Востока" из собственного дома похитили гражданского активиста Илью Ефремова.

Об этом передает informator.lg.ua, отмечая, что террористы его обвиняют в связях с "Правым сектором".

Сообщается, что в доме активиста был произведен обыск, изъят системный диск компьютера и мобильный телефон.

В то же время супруга Ефремова сообщила, что неделю назад к ним уже приходили боевики и угрожали активисту.

Кроме вышесказанного напомним ранее в селе Сергеевка в Славянском районе Донецкой области боевики из террористической организации "Донецкая народная республика" расстреляли на глазах у семьи фермера. Тогда же СМИ писали, что злоумышленники подозревали убитого в "связях с "Правым сектором".

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