Сегодня в Украине "день тишины" перед выборами

Сегодня, 24 мая, в Украине начался день агитационной "тишины", предшествующий дате досрочных президентских выборов.

Об этом сообщает УНИАН.

"Начиная с 00.00 субботы, 24 мая, всем кандидатам запрещено агитировать за себя в любой форме", - пишут журналисты.

В то же время они добавили, что запрет касается наружной рекламы, встреч с избирателями, проведения митингов и других форм агитации.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее Верховная Рада Украины назначила на 25 мая текущего года внеочередные выборы президента, а также выборы депутатов Киевсовета и столичного мэра.