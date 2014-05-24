Сегодня в Украине "день тишины" перед выборами

Всем участникам выборов запрещено агитировать за себя в любой форме.
Сегодня, 24 мая, в Украине начался день агитационной "тишины", предшествующий дате досрочных президентских выборов.
Об этом сообщает УНИАН.
"Начиная с 00.00 субботы, 24 мая, всем кандидатам запрещено агитировать за себя в любой форме", - пишут журналисты.
В то же время они добавили, что запрет касается наружной рекламы, встреч с избирателями, проведения митингов и других форм агитации.
Кроме вышесказанного напомним, что ранее Верховная Рада Украины назначила на 25 мая текущего года внеочередные выборы президента, а также выборы депутатов Киевсовета и столичного мэра.