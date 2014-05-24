Еще один "министр ДНР" опроверг причастность к самопровозглашенной республике

Причастность к "правительству" "Донецкой народной республики" опроверг экс-руководитель Управления по борьбе с экономической преступностью в Донецкой области Вячеслав Писаренко.

Об этом сообщает ТСН, отмечая, что ранее СМИ опубликовали список "правительства" так называемой ДНР, в состав которого включили Писаренко, якобы назначенного на должность "министра юстиции".

"Вячеслав Писаренко официально заявил, что последняя занимаемая им должность - начальник УМВД Херсонской области, а сейчас он работает в МВД Украины и никакого отношения к "ДНР" не имеет", - пишут журналисты.

"Никаких должностей в этой так называемой республике я не занимаю, о выборе меня "министром" узнал из Интернета, чему был немало удивлен", - добавил Писаренко.

Кроме вышесказанного напомним, ранее свое назначение "министром здравоохранения" так называемой ДНР опроверг сотрудник Донецкого национального медицинского университета.

Добавим, что до этого СМИ сообщали о расколе среди боевиков на Донбассе.

В частности, они писали, что в так называемой ДНР происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Гиркина по кличке "Стрелок" и горловскими сепаратистами.

Позже появилась информаци о расколе в "правительстве" террористической организации "Донецкая народная республика". Отмечалось, что самозваный "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский подал заявления о сложении полномочий в связи с несогласием с "национализацией" имущества олигархов.

После этого стало известно, что лидер боевиков Славянска Вячеслав Пономарев выступил против так называемых руководителей террористической организации "Донецкая народная республика", которые орудуют в Донецке.

Он пригрозив "лидерам" так называемой ДНР тем, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".