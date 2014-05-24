Медведев предупредил украинцев: после выборов "попроще не будет"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал внеочередные президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, заявив, что после них "с украинцами попроще не будет".

Об этом Медведев заявил во время интервью телеканалу "Россия", отметив, что каждая страна проводит свою линию, а Украина сейчас в "сложном положении", пишет Украинская правда.

"Как-то не везет там в последнее время на руководителей (Украины - ред.). Нужно, чтобы все-таки там произошла, видимо, какая-то политическая стабилизация и Украина вернулась к нормальному современному развитию", - добавил он.

В то же время он прокомментировал газовый вопрос. Так, по его словам, Украина должна заплатить за российский газ все, что она должна, потому что "договоры должны исполняться".

"График платежей, график ликвидации задолженности - это можно обсуждать, но пусть начинают платить", - подчеркнул он.

Медведев также назвал "шантажом" и "хамством" предложение украинской стороны изменить цену на российский газ.

"Вы покажите, что вы готовы платить, тем более денежки-то есть. Покажите, что вы внесли какую-то сумму понятную, вот теперь давайте поговорим о будущем сотрудничестве", - резюмировал премьер-министр РФ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал внеочередные президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, отметив, что они могут урегулировать ситуацию в Украине. При этом он заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович жив, значит он, по мнению РФ, легитимный президент.