США: возле границ Украины сейчас десятки тысяч российских солдат

Несмотря на определенную активность и отвод некоторых подразделений, возле границ Украины остается очень много российских военных.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает "Радио Свобода".

"Мы видим продолжение активности по подготовке к уходу некоторых подразделений, не всех. Хотел бы напомнить, что на границе с Украиной остается очень большое количество российских войск. Десятки тысяч солдат и сейчас там остаются. Поэтому, несмотря на то, что мы видим определенное движение, говорить о полном отводе российских войск, приказ о чем давал президент Путин, рано", - сказал он.

Напомним, накануне военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что Россия отвела от границ Украины лишь несколько тысяч своих военных.

В то же время, в РФ заявляли, что отвод войск займет до 20 дней.