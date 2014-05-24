Яценюк позвал украинцев на выборов: заверил - очищены от подкупа и каруселей

Сегодня, 24 мая, накануне внеочередных президентских выборов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к украинцам и призвал их сделать свой выбор, а также заверил: "сделано все, чтобы очистить избирательный процесс от подкупа, каруселей и исчезающих чернил".

Об этом говорится в обращении Яценюка, размещенном на сайте Кабмина.

"Сделано все, чтобы очистить избирательный процесс от подкупа, каруселей и исчезающих чернил, полностью обеспечено финансирование и законодательное подкрепление выборов", - говорится в обращении премьера.

Также он обратился к жителям Донбасса, которым, по его словам, развязанная против Украины война помешает прийти на избирательные участки: "Хочу заверить: бандитам не долго осталось терроризировать ваш край".

Кроме вышесказанного добавим, что в субботу, 24 мая, в Украине начался день агитационной "тишины", предшествующий дате досрочных президентских выборов.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины назначила на 25 мая текущего года внеочередные выборы президента, а также выборы депутатов Киевсовета и столичного мэра.

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