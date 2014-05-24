В ГПУ рассказали, как террористы "всеми способами" пытаются сорвать выборы

Террористы пытаются сорвать выборы президента на востоке Украины, правоохранители уже зарегистрировали 83 уголовных производства по фактам препятствования избирательному процессу на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил начальник Главного управления Генпрокуратуры Николай Гошовский, пишет "Украинская правда".

По словам представителя ГПУ, сепаратисты и террористы, действующие на востоке Украины, пытаются всеми способами сорвать избирательный процесс в регионе.

"Происходит захват избирательных участков, уничтожение избирательной документации, повреждение серверного оборудования. Есть случаи похищения членов избирательных комиссий", - отметил Гошовский.

"В целом, по фактам, связанным с проявлениями сепаратизма, посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершением террористических актов и финансирования терроризма, сепаратизма открыто 612 уголовных производств" , - рассказали в ГПУ.

В рамках расследования этих производств объявлено о подозрении 381 лицу, из которых 102 подозреваемых находятся под стражей, в отношении 147 лиц избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщил начальник Главного управления.

Он также отметил, что во всех уголовных процессах кроме проведения первоочередных следственных действий, назначены и проводятся судебно-лингвистические, судебно-психолого-лингвистические, баллистические, фоноскопические, судебно-портретные, медико-криминалистические экспертизы.

"Расследование в указанных уголовных процессах существенно усложняется не только продолжительностью проведения большого количества экспертных исследований, но и необходимостью проведения ряда следственных действий на территориях, где фактически происходят боевые действия", - добавил Гошовский.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что выборы под угрозой срыва в большинстве окружкомов Донецкой области: смотрите карту.

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